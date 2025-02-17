Il retroscena di Romano: "Nico Paz segnalato da Burdisso alla Fiorentina, poteva essere viola"

Secondo Romano, l'ex DT viola aveva seguito da vicino l'argentino e capito che era un'operazione che si poteva portare in porto

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha rivelato un interessante retroscena su Nico Paz, giovane talento argentino del Como, nel corso di una diretta Twitch a Que Viva El Futbol. Secondo Romano, Paz poteva essere un giocatore della Fiorentina: “In passato, anche a giugno, quando Burdisso era ancora parte del club, il suo nome era stato segnalato e si era cercato di portarlo in viola. Il Real in quel momento non aveva accettato le condizioni proposte”. Tuttavia, il destino del talentuoso centrocampista sembra legato al Real Madrid, club con cui Paz sogna di rimanere.

Nel frattempo, l'Inter si è mossa con decisione sul giocatore, grazie anche alla forte amicizia tra Zanetti e il padre. Nonostante ciò, Romano avverte che, se Paz dovesse continuare a brillare, sarà difficile per chiunque strappare il ragazzo dal Real.

youtube.com/@vivaelfutbolofficial