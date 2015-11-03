Notizie Que Viva El Futbol Fiorentina

Adani: "Dzeko una leggenda, a 40 anni decisivo per la Bosnia. A Firenze è stato trascurato"
03 aprile 2026 23:50
Adani: "A Firenze qualcuno ha parlato troppo e male, stasera bisogna chiedere scusa a Italiano"
14 maggio 2025 23:55
Adani: "Come ha potuto la Lega non rispettare uno spogliatoio che ha perso un fratello?"
29 aprile 2025 23:40
Adani difende Italiano: "Le finali perse con la Fiorentina lette solo per i difetti non per i meriti"
10 aprile 2025 00:00
Adani: "Italiano a Firenze ha vissuto di pregiudizi, meritava un riconoscimento diverso"
17 marzo 2025 23:19
Il retroscena di Romano: "Nico Paz segnalato da Burdisso alla Fiorentina, poteva essere viola"
17 febbraio 2025 23:11
Cassano: "35 milioni per Comuzzo? un anno e mezzo fa faceva panchina in Primavera"
31 gennaio 2025 23:39
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