Adani: “Come ha potuto la Lega non rispettare uno spogliatoio che ha perso un fratello?”

Lele Adani non ha usato mezzi termini durante la trasmissione Viva El Futbol riguardo alla vicenda che ha coinvolto Atalanta e Lecce, con la gara rinviata inizialmente per la morte del fisioterapista del Lecce, Graziano Fiorita, e poi giocata poche ore dopo, nonostante la richiesta della squadra salentina di posticipare l’incontro dopo le esequie.

L’ex difensore della Fiorentina ha criticato pesantemente la Lega Serie A per la decisione presa, sottolineando le differenze di trattamento tra le morti di ‘Serie A’ e quelle di ‘Serie B’:

“Se fosse successo con la Juventus, l’Inter, il Milan, la Roma o il Napoli, pensate davvero che avrebbero intimato lo 0-3 a tavolino? Non posso accettare che ci siano differenze, come se le morti di Serie A valessero più di quelle di Serie B. Chi decide ha penalizzato il Lecce, facendo passare in secondo piano il dolore di una squadra che ha perso un fratello. Come fai a non rispettare una società che deve gestire uno spogliatoio in queste condizioni solo per una questione di calendario? Hanno rinnegato l’insegnamento di Papa Francesco dopo soli 4 giorni dalla sua morte.”