Adani: "Italiano a Firenze ha vissuto di pregiudizi, meritava un riconoscimento diverso"

Secondo Lele Adani a Firenze Italiano non ha ricevuto il giusto riconoscimento per il grande lavoro fatto. A Bologna hanno imparato ad amarlo

Nel corso del consueto appuntamento con il talk show vivaelfutbolreal uno degli argomenti trattati è stato il calcio ed i risultati di Vincenzo Italiano a Bologna con uno sguardo indietro all'esperienza di Firenze. Queste le parole di Lele Adani:

"Italiano a Firenze ha vissuto di pregiudizi. La Fiorentina io me la ricordo bene prima di lui, lotta salvezza, tristi, frustrati. Italiano ha ridato entusiasmo riportando i viola in alto. Ha creato presupposti importanti, ma era tutto un 'se vinciamo cosa facciamo all'attacco al 90°?' sempre la solita zolfa, c'è chi contesta aspramente chi vuole portare qualcosa di nuovo. A Firenze alla fine quando rivendichi entusiasmo e tieni testa alle grandi come si è fatto anche ieri hai già fatto tanto. Italiano è arrivato in finale tre volte rivendicando le sue idee, meritava un riconoscimento diverso"

"Adesso quando vedo il Bologna vedo una squadra che ha la benzina del suo allenatore, ora sono tutti pazzi di lui. Quest'anno non ha avuto manco ferguson oltre alle cessioni di Zirkzee e Calafiori. Costruisce lo stesso ed è quarto in classifica con merito".