Adani difende Italiano: “Le finali perse con la Fiorentina lette solo per i difetti non per i meriti”

L’ex calciatore e oggi commentatore Lele Adani, nel corso del podcast Que Viva El Futbol, ha parlato dell’allenatore del Bologna ed ex Fiorentina Vincenzo Italiano dopo il match pareggiato ma a larghi tratti dominato contro il Napoli. Queste le sue parole:

“Italiano ha questa vocazione a trasferire emozioni, cioè lui pensa che il calcio debba arrivare al cuore delle persone come un senso del dovere. E secondo me questa è una spinta e una fame che lo appaga nel momento che riesce a rivelare il suo calcio e a tirar fuori prima dal cuore dei suoi calciatori. Ma quando va ad attecchire alla gente, quando arriva dritto alla gente, quando c’è questa connessione che va a compiersi trovi ritmo, entusiasmo e attacchi al 95esimo senza fatica. È un allenatore che merita ed una persona che merita.

Quando parliamo di scelta… Quello che a me non piaceva dopo Firenze: ‘È un allenatore perdente’, è una roba incredibile! Le tre finali sono state viste sui difetti e non sui pregi per arrivarci! Sui difetti di come le ha perse, non è giusto”. Quando lo inquadrano dopo il gol preso da Bowen in finale col West Ham si vede che dice ad Igor “Scappa, scappa prima!” Non è che lui non ci ha lavorato, ma la scelta di portare la linea di difesa lì è la stessa che ti ha permesso di arrivare a giocarti la finale”