Cassano: "35 milioni per Comuzzo? un anno e mezzo fa faceva panchina in Primavera"

Adani e in particolare Cassano mostrano tutta la loro perplessità sull'operazione che porterebbe Comuzzo al Napoli

Durante l’ultima puntata di Que viva el fútbol, Daniele Adani e Antonio Cassano hanno espresso le loro opinioni sul difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, giocatore al centro di molte discussioni in queste ultime ore di mercato. Il Napoli lo avrebbe individuato come obiettivo numero uno per la difesa a Gennaio.

L'ex difensore viola ha sottolineato il potenziale del giovane difensore, ma ha messo in dubbio la sua attuale capacità di competere al massimo livello:

"Comuzzo lo voglio rivedere ancora per i massimi livelli, non sono ancora sicuro possa giocare nelle sei squadre di primissima fascia"

Più critico ancora Cassano, che non ha nascosto le sue perplessità sia sul valore del giocatore che sulle cifre ventilate per un suo eventuale trasferimento: "Non so se Comuzzo sia un giocatore di alto livello. Ha fatto buone partite ma anche sbagliato diverse volte. 35 milioni per uno che un anno e mezzo fa faceva panchina nella Primavera della Fiorentina, onestamente, non li spenderei".

Le parole di Adani e Cassano sollevano interrogativi su quanto il giovane difensore sia pronto per un salto di qualità così importante e sul reale valore di mercato di Comuzzo, che negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione di diversi club. Tuttavia, è evidente che la Fiorentina creda fortemente nel suo percorso di crescita, tanto da farne una valutazione altissima. La cessione data per scontata sino a poche ore fa sembra ogni ora che passa più difficile.

Ferrara: “Comuzzo dubito sarà ceduto, alla fine si dirà che il grande colpo sarà averlo trattenuto”

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