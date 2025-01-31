Ferrara: "Comuzzo dubito sarà ceduto, alla fine si dirà che il grande colpo sarà averlo trattenuto"

Secondo Benedetto Ferrara la cessione di Comuzzo è a questo punto molto difficile, si configura la sceneggiatura di un film già visto

Il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo è senza dubbio al centro delle attenzioni in queste ultime ore di mercato. Sul tema è intervenuto il giornalista Benedetto Ferrara durante una trasmissione su Radio Bruno Toscana, esprimendo la sua opinione:

“Non credo che Comuzzo sarà ceduto. Magari mi sbaglio, ma dubito succederà qualcosa. Alla fine, si dirà che il più grande colpo sarà aver trattenuto Comuzzo e bla bla bla. La comunicazione nel mercato segue sempre le stesse regole: se il giocatore vuole andare via, si scarica tutto su di lui. Ma questo non è il caso, perché il ragazzo è intelligente e sa che avrà altre occasioni”.

Ferrara ha poi aggiunto un altro spunto, riferendosi alle dichiarazioni di Palladino:

“Le sue parole sono state chiarissime. In caso di cessione, la società dovrebbe assumersi tutte le responsabilità e non avrebbe alcun alibi. Stavolta non si può scaricare nulla sul giocatore. Inoltre, il copione mediatico è piuttosto evidente, con il presidente che alla fine arriva e dice ‘no’. Lo conosciamo bene. Questa è l’ipotesi più probabile, anche se faccio fatica a immaginare uno scenario diverso. Certo, tutto può succedere, ma non riuscirei a spiegarmelo. Anche perché, per quale motivo avresti costruito il Viola Park? Per dare i giovani talenti agli altri? E poi, perché cederlo a gennaio, quando hai grandi ambizioni?”.

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