Gasperini non convoca Zaniolo per Atalanta-Torino: è sempre più vicino alla Fiorentina

Niccolò Zaniolo è sempre più vicino alla Fiorentina. E la conferma arriva direttamente dalla lista dei convocati di Gian Piero Gasperini per la sfida di domani (ore 18.00) contro il Torino. Infatti, i...

Niccolò Zaniolo è sempre più vicino alla Fiorentina. E la conferma arriva direttamente dalla lista dei convocati di Gian Piero Gasperini per la sfida di domani (ore 18.00) contro il Torino. Infatti, il fantasista italiano non è presente nella lista dei bergamaschi. Un ulteriore indizio che certifica il suo imminente arrivo, o meglio ritorno, in maglia viola.

PEDULLÀ: “VALENTINI ALL’HELLAS VERONA IN PRESTITO SECCO. C’È IL VIA LIBERA DELLA FIORENTINA”

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