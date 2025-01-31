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Gasperini non convoca Zaniolo per Atalanta-Torino: è sempre più vicino alla Fiorentina

Niccolò Zaniolo è sempre più vicino alla Fiorentina. E la conferma arriva direttamente dalla lista dei convocati di Gian Piero Gasperini per la sfida di domani (ore 18.00) contro il Torino. Infatti, i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 gennaio 2025 18:50
Gasperini non convoca Zaniolo per Atalanta-Torino: è sempre più vicino alla Fiorentina -
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Niccolò Zaniolo è sempre più vicino alla Fiorentina. E la conferma arriva direttamente dalla lista dei convocati di Gian Piero Gasperini per la sfida di domani (ore 18.00) contro il Torino. Infatti, il fantasista italiano non è presente nella lista dei bergamaschi. Un ulteriore indizio che certifica il suo imminente arrivo, o meglio ritorno, in maglia viola.

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