Pedullà: "Valentini all'Hellas Verona in prestito secco. C'è il via libera della Fiorentina"

Nicolas Valentini andrà all'Hellas Verona. Stando quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Fiorentina ha dato il via libera per il prestito secco del difensore al club scaligero. Arrivato a Firenze a i...

Nicolas Valentini andrà all'Hellas Verona. Stando quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Fiorentina ha dato il via libera per il prestito secco del difensore al club scaligero. Arrivato a Firenze a inizio gennaio, il difensore argentino andrà alla corte di Paolo Zanetti per trovare minuti e prendere confidenza con il campionato italiano per poi fare ritorno alla Fiorentina al termine della stagione.

PEDULLÀ: “SE NON ARRIVANO 40 MILIONI LA FIORENTINA NON CEDE COMUZZO. FAGIOLI SI PUÒ FARE STILE KEAN”

https://www.labaroviola.com/pedulla-se-non-arrivano-40-milioni-la-fiorentina-non-cede-comuzzo-fagioli-si-puo-fare-stile-kean/286998/