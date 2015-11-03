Notizie Citterio Fiorentina

Polverosi replica a Citterio: "Chivu poteva parlare di punto guadagnato, non la Fiorentina che vuole l'Europa"
15 aprile 2025 14:22
Citterio (Vice Palladino): "Non abbiamo perso 2 punti, abbiamo mosso la classifica. Non volevamo perdere"
13 aprile 2025 17:42
Citterio: "La squadra si abbassa perchè si sente più tranquilla. Non tocca a me parlare di Comuzzo"
02 febbraio 2025 18:34
Parla Citterio: "Non è facile giocare ogni 3 giorni. Nel secondo tempo abbiamo fatto male"
15 dicembre 2024 17:40
Palladino è tornato a casa dopo il lutto, a Bologna la Fiorentina sarà guidata dal vice Citterio
15 dicembre 2024 12:14
Citterio: "È il risultato di un lavoro che va avanti da mesi. Gudmundsson? Verrà valutato in settimana"
20 ottobre 2024 17:41
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