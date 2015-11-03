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Notizie Citterio Fiorentina

Polverosi replica a Citterio: "Chivu poteva parlare di punto guadagnato, non la Fiorentina che vuole l'Europa"

15 aprile 2025 14:22

Citterio (Vice Palladino): "Non abbiamo perso 2 punti, abbiamo mosso la classifica. Non volevamo perdere"

13 aprile 2025 17:42

Citterio: "La squadra si abbassa perchè si sente più tranquilla. Non tocca a me parlare di Comuzzo"

02 febbraio 2025 18:34

Parla Citterio: "Non è facile giocare ogni 3 giorni. Nel secondo tempo abbiamo fatto male"

15 dicembre 2024 17:40

Palladino è tornato a casa dopo il lutto, a Bologna la Fiorentina sarà guidata dal vice Citterio

15 dicembre 2024 12:14

Citterio: "È il risultato di un lavoro che va avanti da mesi. Gudmundsson? Verrà valutato in settimana"

20 ottobre 2024 17:41

Citterio, il vice allenatore a Lecce. L’ex ds: “Sarà all’altezza, ha grande competenza. È un formatore”

16 ottobre 2024 09:17

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