Citterio: "La squadra si abbassa perchè si sente più tranquilla. Non tocca a me parlare di Comuzzo"

Stefano Citterio, vice di Raffaele Palladino, ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa dopo Fiorentina-Genoa

Stefano Citterio ha parlato dalla sala stampa del Franchi dopo la vittoria della Fiorentina contro il Genoa. Le parole del vice di Palladino (oggi squalificato):

"I tre punti ci danno continuità rispetto alla partita di domenica, questa vittoria è figlia della partita di domenica, i ragazzi hanno dato tutti e sapevano cosa dovevano fare contro una squadra in salute e con entusiasmo. Nel secondo potevamo fare meglio, loro hanno saputo sfruttare un calcio piazzato, penso che i 3 punti sono guadagnati. Non ci manca la personalità per poter gestire il pallone, ci abbassiamo troppo perchè abbiamo tanta voglia di vincere, ci mettiamo in una zona di confort bassa. Giovedi saremo contati perchè i nuovi acquisti non possono giocare ma chi ci sarà andrà al 110%.

Non è semplice preparare le partite in questo contesto di mercato, tutti sappiamo e leggiamo delle notizie di mercato, noi abbiamo dei professionisti esemplari a prescindere dalle voci di mercato. Gudmundsson? Oggi ha fatto una grande prestazione, ha fatto gol, dal punto di vista fisico è pienamente recuperato, può fare la differenza e lo sta già facendo ma può fare ancora di più. Tutti i giocatori che sono arrivati danno dei valori aggiunti alla squadra, arrivano in un gruppo forte e coeso, ci daranno certamente una mano quando verranno chiamati in causa.

Cataldi è vicino al rientro, valuteremo la sua situazione per giovedi, lui ci dà il palleggio e ci dà delle qualità importanti, abbiamo fuori tutti i nuovi acquisti e recuperare uno come Danilo per noi sarebbe un grande vantaggio recuperarlo. Comuzzo? Queste cose riguardano società e mister e quindi da parte mia non sarebbe corretto parlarne"

LE PAROLE DI FOLORUNSHO IN CONFERENZA STAMPA

https://www.labaroviola.com/folorunsho-il-giallo-non-cera-e-mi-ha-limitato-adesso-non-serve-giocare-bene-serve-vincere/287301/