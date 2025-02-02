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Di Marzio rivela: "Il Marsiglia torna su Fagioli, ma il giocatore ha già l'accordo con la Fiorentina"

Il giornalista Di Marzio ha rivelato un ritorno di fiamma del Marsiglia per Fagioli, che ha già l'accordo con la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 febbraio 2025 18:26
Di Marzio rivela: "Il Marsiglia torna su Fagioli, ma il giocatore ha già l'accordo con la Fiorentina" -
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Il mercato non dorme mai, e dopo la vittoria della Fiorentina contro il Genoa sta per entrare nella fase più calda. La finestra, infatti, si chiuderà domani sera, e la Fiorentina è ancora a caccia di nuovi innesti da regalare a mister Palladino. Tra tutti, il nome più in auge è quello di Nicolò Fagioli, centrocampista in uscita dalla Juventus.

Secondo quanto appena rivelato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Marsiglia sarebbe tornato alla carica per il giocatore italiano, proponendo un prestito senza obbligo di riscatto ai bianconeri. Tuttavia, Fagioli ha già l'accordo di massima con la Fiorentina, in attesa che i due club possano trovare o meno l'intesa. Di seguito il post su X di Di Marzio:

LE PAROLE DI FOLORUNSHO

https://www.labaroviola.com/folorunsho-il-giallo-non-cera-e-mi-ha-limitato-adesso-non-serve-giocare-bene-serve-vincere/287301/

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