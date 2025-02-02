Folorunsho: "Il giallo non c'era e mi ha limitato. Adesso non serve giocare bene, serve vincere"

Folorunsho ha risposto alle domande dei giornalisti dopo la vittoria della Fiorentina contro il Genoa. Le parole del centrocampista viola

Folorunsho ha parlato nel post partita di Fiorentina-Genoa, queste le sue parole dalla sala stampa dello stadio Franchi:

Questo è un periodo in cui conta solo la vittoria, venivamo da un momento in cui non vincevamo in casa, siamo calati nel secondo tempo e lavoreremo per migliorare anche nel secondo tempo. Io mi sono inserito bene e il merito è della squadra, avevo tanta voglia di giocare, io mi sono messo a disposizione sembra che io giochi qui da molto tempo. Il mister ha cercato di ritrovare un simil Bove nella squadra, abbiamo caratteristiche diverse ma cerchiamo di fare lo stesso il bene della Fiorentina, Edo è un ragazzo straordinario che ha fatto il massimo per questa maglia. Il giallo mi ha limitato tanto, io cerco di essere sempre molto attento e non voglio prendere ammonizioni, mi è sembrato troppo eccessivo, ci hanno pensato però i miei compagni a dare tutto. Mi dispiace non giocare contro l'Inter perchè è una grande partita, ci penserà la squadra a dare il meglio per me"

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO IL GENOA

https://www.labaroviola.com/pagelle-fiorentina-gioiello-di-kean-gol-di-gudmundsson-gosens-prezioso-ranieri-ok/287282/