PAGELLE FIORENTINA: GIOIELLO DI KEAN, GOL DI GUDMUNDSSON. GOSENS PREZIOSO, RANIERI OK

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo nella partita contro il Genoa dell'Artemio Franchi

De Gea 6 Non sempre impeccabile con i piedi, ma in porta para e come al solito lo fa benissimo

Dodò 6,5 Nel primo tempo regala diverse grandi giocate, in una di queste si procura di fatto un rigore che incredibilmente non viene assegnato. Nel secondo tempo Palladino cambia modulo e la sua posizione è più avanzata, va vicinissimo al gol di testa, salvato solo sulla linea

Pongracic 6 Non è sempre brillante e qualcosina sbaglia ma lo fa in una gara ricca di scontri e duelli nel quale tiene quasi sempre

Ranieri 6,5 Sempre attento, sul pezzo, striglia tutti, non molla di un centimetro, combatte. Rispetto a Pongracic non commette nessun tipo di errore

Gosens 6,5 La sua gara è di alto livello e non solo per l'assist per Gudmundsson, non si fa mai superare, è solido in difesa. Un leader anche nel richiamare tutti, anche l'attenzione della panchina per evidenziare problemi tattici

Mandragora 6 Suo l'assist per il meraviglioso gol di Kean, si mette nel mezzo e fa quello che può, palla al piede gestisce la sfera con ordine, nel secondo tempo, in piena sofferenza, cerca di fare da schermo come può

Richardson 5,5 Il primo tempo è stato positivo, con giocate semplici e senza errori. Il secondo tempo parte male, con tanti palloni non giocati con velocità e in cui ha pasticciato troppo. Da un suo errore nasce l'angolo che porta al gol del 2-1 del Genoa

Folorunsho 6,5 C'è una gara prima dell'ammonizione e una gara dopo l'ammonizione, che tra l'altro è inventata. Il primo tempo è di ottimo livello, gioca bene sulla catena di destra con Dodò, lotta bene e fa ottime giocate. Nel secondo tempo, si arretra a centrocampista centrale ma è limitato dal giallo e gioca con un po di paura

Gudmundsson 6,5 Il gol è una liberazione perchè, in campionato, mancava dal Milan. Stop di qualità e tiro forte, il primo tempo è positivo. Nel secondo soffre il gioco di rimessa e di lotta che la Fiorentina sceglie di avere, poteva fare meglio nella gestione di alcuni palloni

Beltran 5,5 Combatte tanto ma non riesce a trovare le giuste giocate, dalla sua il merito di non risparmiarsi mai nella battaglia, di contro che non è mai stato pericoloso

Kean 6,5 Segna un gol bello, da vedere e rivedere. Chiede spesso palle anche se non sempre viene servito, nel secondo tempo sparisce ma la colpa non è sua

Comuzzo 6 Entra nel momento più difficile della partita, gioca quasi da terzino destro, combatte e lotta non perdendo mai il suo avversario

Parisi 5,5 Entra non bene ma in realtà non è colpa sua perchè in una gara di lotta e fisicità, ripartenze, lui non è adatto per caratteristiche

IL VIDEO DELL'ARRIVO ALLE VISITE MEDICHE DI ZANIOLO A FIRENZE

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