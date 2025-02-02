[VIDEO] Nicolò Zaniolo è arrivato a Firenze: ora le visite mediche alla clinica Fanfani
Nicolò Zaniolo si appresta a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Il fantasista italiano è arrivato in questi minuti alla clinica Fanfani per svolgere le visite mediche di rito prima di fir...
A cura di Redazione Labaroviola
02 febbraio 2025 15:11
Nicolò Zaniolo si appresta a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. Il fantasista italiano è arrivato in questi minuti alla clinica Fanfani per svolgere le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà, ufficialmente, al club viola.
FORMAZIONE UFFICIALE: FUORI COMUZZO
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