Palladino è tornato a casa dopo il lutto, a Bologna la Fiorentina sarà guidata dal vice Citterio

Un grave lutto ha purtroppo colpito Raffaele Palladino questa mattina, l'allenatore ha infatti perso la madre Rosa. A comunicarlo è stata la Fiorentina con una nota ufficiale sul proprio sito: "Tutta...

A cura di Redazione Labaroviola 15 dicembre 2024 12:14

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