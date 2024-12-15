Palladino è tornato a casa dopo il lutto, a Bologna la Fiorentina sarà guidata dal vice Citterio
Un grave lutto ha purtroppo colpito Raffaele Palladino questa mattina, l'allenatore ha infatti perso la madre Rosa. A comunicarlo è stata la Fiorentina con una nota ufficiale sul proprio sito: "Tutta...
Un grave lutto ha purtroppo colpito Raffaele Palladino questa mattina, l'allenatore ha infatti perso la madre Rosa. A comunicarlo è stata la Fiorentina con una nota ufficiale sul proprio sito: "Tutta la Fiorentina, la famiglia Commisso, Rocco, Catherine e Joseph, la squadra e il club si stringono attorno a Raffaele ed esprimono sincero cordoglio per la scomparsa della madre Rosa."
Dopo la notizia Palladino è tornato a casa per stare vicino ai suoi cari in questo momento di dolore, a Bologna dunque la squadra sarà guidata dal suo vice Citterio, che insieme ai ragazzi proverà a portare a casa i 3 punti per alleviare il dolore del mister viola.
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