Labaro Viola

Palladino è tornato a casa dopo il lutto, a Bologna la Fiorentina sarà guidata dal vice Citterio

Un grave lutto ha purtroppo colpito Raffaele Palladino questa mattina, l'allenatore ha infatti perso la madre Rosa. A comunicarlo è stata la Fiorentina con una nota ufficiale sul proprio sito: "Tutta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2024 12:14
Palladino è tornato a casa dopo il lutto, a Bologna la Fiorentina sarà guidata dal vice Citterio -
News
Acf Fiorentina
Palladino
Citterio
Condividi

Un grave lutto ha purtroppo colpito Raffaele Palladino questa mattina, l'allenatore ha infatti perso la madre Rosa. A comunicarlo è stata la Fiorentina con una nota ufficiale sul proprio sito: "Tutta la Fiorentina, la famiglia Commisso, Rocco, Catherine e Joseph, la squadra e il club si stringono attorno a Raffaele ed esprimono sincero cordoglio per la scomparsa della madre Rosa."

Dopo la notizia Palladino è tornato a casa per stare vicino ai suoi cari in questo momento di dolore, a Bologna dunque la squadra sarà guidata dal suo vice Citterio, che insieme ai ragazzi proverà a portare a casa i 3 punti per alleviare il dolore del mister viola.

IL CHELSEA VUOLE VENDERE CASADEI

https://www.labaroviola.com/tmw-il-chelsea-ora-vuole-vendere-casadei-a-titolo-definitivo-per-20-milioni-lui-vuole-tornare-in-italia/280921/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok