TMW: "Il Chelsea ora vuole vendere Casadei a titolo definitivo per 20 milioni, lui vuole tornare in Italia"

Il Chelsea cambia la strategia su Cesare Casadei. Perché nel corso dei mesi i Blues hanno sempre detto di volere mantenere il controllo del giocatore, anche eventualmente cedendolo in prestito. Ora la...

Il Chelsea cambia la strategia su Cesare Casadei. Perché nel corso dei mesi i Blues hanno sempre detto di volere mantenere il controllo del giocatore, anche eventualmente cedendolo in prestito. Ora la situazione appare cambiata per un numerico conto della serva: il Chelsea ha una rosa (ancora) extra large e per questo ci sono ben 12 giocatori in uscita e un solo slot per il prestito. Quindi se dovesse arrivare una proposta di livello, intorno ai 20 milioni, ci sarebbe la possibilità di arrivare al cartellino del centrocampista, ex Inter, che tanto bene sta facendo con l'Under21 di Carmine Nunziata, ma che sta giocando pochino nella sua esperienza inglese. Per ora solo il Feyenoord si è presentato con una proposta sulla carta. Qui però bisogna anche considerare la volontà del giocatore che vorrebbe ritornare in Italia, ma che ha anche bisogno di giocare per passare al livello successivo. Quale squadra di media classifica però può spendere quei soldi per un centrocampista?

È anche vero che quasi tutte sono alla ricerca di un giocatore come lui. La Fiorentina ha purtroppo perso Bove, la Lazio può pensare a un profilo del genere. Così bisognerebbe trattare con il Chelsea, cercando magari di abbassare le richieste - intorno ai 10-12 milioni - inserendo una percentuale sul futuro trasferimento. Se Casadei dovesse restare in Inghilterra, ecco che le porte si aprirebbero anche all'estero: cambiare nazione a gennaio significherebbe perdere diversi mesi anche solo per l'ambientamento. Lo scrive Tuttomercatoweb

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