Labaro Viola

Notizie Casadei Fiorentina

Nazione: “In mediana occhi su Brescianini e Casadei. Scambio con Mandragora? Molto difficile”

05 gennaio 2026 09:51

Nazione: “Mandragora verso la permanenza, ma c’è sempre l’idea Casadei per la Fiorentina”

03 gennaio 2026 09:40

Pedullà rivela: "Non ci sono margini di manovra per uno scambio tra Mandragora e Casadei"

01 gennaio 2026 17:02

Moretto: "Torino e Fiorentina dialogano per un possibile scambio Mandragora-Casadei"

31 dicembre 2025 22:04

Tuttosport: "Fiorentina su Casadei, per il Torino è incedibile. Su di lui anche Napoli e Milan"

13 marzo 2025 09:34

Corriere Fiorentino: "Ritorno di fiamma per Casadei? La Fiorentina potrebbe inserirsi"

30 gennaio 2025 09:40

TMW: "Il Chelsea ora vuole vendere Casadei a titolo definitivo per 20 milioni, lui vuole tornare in Italia"

15 dicembre 2024 11:30

Sky Sport, Casadei ha chiesto di essere ceduto in Italia: Monza in pole, c'è anche la Fiorentina

11 dicembre 2024 14:45

TMW: "Il Villareal pensa a Casadei del Chelsea, in estate piaceva molto anche alla Fiorentina"

18 ottobre 2024 18:30

Sentite Casadei: "Non ho mai valutato prestiti. Sono sicuro di aver fatto bene a restare al Chelsea"

08 ottobre 2024 14:10

CorrSport, interesse concreto del Torino per Casadei. Nessuna novità per Lovric: servono 12 milioni

01 agosto 2024 14:00

Cm.com scrive: "Fiorentina ancora in pressing per Casadei, previsto un colloquio nei prossimi giorni"

01 agosto 2024 12:37

Corriere dello Sport: "La Fiorentina aspetta il Chelsea per Casadei. Troppo alto l'ingaggio di McKennie"

28 luglio 2024 08:50

Corriere Fiorentino: "Casadei? Si valuta la compatibilità con Palladino ma Pradè spinge per prenderlo"

26 luglio 2024 09:35

Corriere dello Sport: "Priorità a Tessman. Casadei? Il Chelsea vuole la cessione a titolo definitivo"

26 luglio 2024 09:26

Giraldi (ex Nottingham): "Casadei deve giocare e sbagliare tanto per crescere, va bene solo il prestito"

25 luglio 2024 13:42

Gazzetta: "Fiorentina in pressing, vuole subito Casadei ma il Chelsea chiede 15 milioni"

25 luglio 2024 10:53

Tuttosport: "Passi in avanti della Fiorentina per Casadei, proposto prestito con diritto di riscatto al Chelsea"

25 luglio 2024 07:49

Pedullà rivela: "Per Casadei pochi margini, Colpani destinato a vestire la maglia viola"

24 luglio 2024 23:31

TMW, Inserimento del Torino per Casadei. La Fiorentina resta in vantaggio per il centrocampista

24 luglio 2024 18:21

Bocci: "Colpani non deve essere in nessun modo il sostituto di Nico, i due devono giocare insieme"

24 luglio 2024 17:50

TMW: "Casadei-Fiorentina, il Chelsea vorrebbe cederlo a titolo definitivo e chiede 20 milioni di euro"

24 luglio 2024 16:35

Fedele: "Casadei-Fiorentina? Mi piace molto, rivedo in lui Dino Baggio. Colpani molto simile a Zaniolo"

24 luglio 2024 15:49

Corriere Fiorentino: "Casadei gradisce la Fiorentina, il Chelsea chiede 10-12 milioni"

24 luglio 2024 09:03

Nazione: “Casadei, la Fiorentina ci riprova. Idea prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni”

24 luglio 2024 08:44

Cm.com rivela: "Fiorentina su Casadei in uscita dal Chelsea, su di lui anche Torino e Strasburgo"

23 luglio 2024 12:35

Nazione: "Il Chelsea apre al prestito di Casadei, c'è la Fiorentina sul classe 2003"

18 luglio 2023 08:14

Archivio

Esplora l'archivio di Casadei

Sett. 2 Sett. 1
Sett. 11 Sett. 5
Sett. 50 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 31 Sett. 30
Sett. 29