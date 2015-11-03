Notizie Casadei Fiorentina

Nazione: “In mediana occhi su Brescianini e Casadei. Scambio con Mandragora? Molto difficile”
05 gennaio 2026 09:51
Nazione: “Mandragora verso la permanenza, ma c’è sempre l’idea Casadei per la Fiorentina”
03 gennaio 2026 09:40
Pedullà rivela: "Non ci sono margini di manovra per uno scambio tra Mandragora e Casadei"
01 gennaio 2026 17:02
Moretto: "Torino e Fiorentina dialogano per un possibile scambio Mandragora-Casadei"
31 dicembre 2025 22:04
Tuttosport: "Fiorentina su Casadei, per il Torino è incedibile. Su di lui anche Napoli e Milan"
13 marzo 2025 09:34
Corriere Fiorentino: "Ritorno di fiamma per Casadei? La Fiorentina potrebbe inserirsi"
30 gennaio 2025 09:40
TMW: "Il Chelsea ora vuole vendere Casadei a titolo definitivo per 20 milioni, lui vuole tornare in Italia"
15 dicembre 2024 11:30
Sky Sport, Casadei ha chiesto di essere ceduto in Italia: Monza in pole, c'è anche la Fiorentina
11 dicembre 2024 14:45
TMW: "Il Villareal pensa a Casadei del Chelsea, in estate piaceva molto anche alla Fiorentina"
18 ottobre 2024 18:30
Sentite Casadei: "Non ho mai valutato prestiti. Sono sicuro di aver fatto bene a restare al Chelsea"
08 ottobre 2024 14:10
CorrSport, interesse concreto del Torino per Casadei. Nessuna novità per Lovric: servono 12 milioni
01 agosto 2024 14:00
Cm.com scrive: "Fiorentina ancora in pressing per Casadei, previsto un colloquio nei prossimi giorni"
01 agosto 2024 12:37
Corriere dello Sport: "La Fiorentina aspetta il Chelsea per Casadei. Troppo alto l'ingaggio di McKennie"
28 luglio 2024 08:50
Corriere Fiorentino: "Casadei? Si valuta la compatibilità con Palladino ma Pradè spinge per prenderlo"
26 luglio 2024 09:35
Corriere dello Sport: "Priorità a Tessman. Casadei? Il Chelsea vuole la cessione a titolo definitivo"
26 luglio 2024 09:26
Giraldi (ex Nottingham): "Casadei deve giocare e sbagliare tanto per crescere, va bene solo il prestito"
25 luglio 2024 13:42
Gazzetta: "Fiorentina in pressing, vuole subito Casadei ma il Chelsea chiede 15 milioni"
25 luglio 2024 10:53
Tuttosport: "Passi in avanti della Fiorentina per Casadei, proposto prestito con diritto di riscatto al Chelsea"
25 luglio 2024 07:49
Pedullà rivela: "Per Casadei pochi margini, Colpani destinato a vestire la maglia viola"
24 luglio 2024 23:31
TMW, Inserimento del Torino per Casadei. La Fiorentina resta in vantaggio per il centrocampista
24 luglio 2024 18:21
Bocci: "Colpani non deve essere in nessun modo il sostituto di Nico, i due devono giocare insieme"
24 luglio 2024 17:50
TMW: "Casadei-Fiorentina, il Chelsea vorrebbe cederlo a titolo definitivo e chiede 20 milioni di euro"
24 luglio 2024 16:35
Fedele: "Casadei-Fiorentina? Mi piace molto, rivedo in lui Dino Baggio. Colpani molto simile a Zaniolo"
24 luglio 2024 15:49
Corriere Fiorentino: "Casadei gradisce la Fiorentina, il Chelsea chiede 10-12 milioni"
24 luglio 2024 09:03
Nazione: “Casadei, la Fiorentina ci riprova. Idea prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni”
24 luglio 2024 08:44
Cm.com rivela: "Fiorentina su Casadei in uscita dal Chelsea, su di lui anche Torino e Strasburgo"
23 luglio 2024 12:35
Nazione: "Il Chelsea apre al prestito di Casadei, c'è la Fiorentina sul classe 2003"
18 luglio 2023 08:14
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