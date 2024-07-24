Nazione: “Casadei, la Fiorentina ci riprova. Idea prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni”

Casadei era finito nel mirino della Fiorentina già prima del prestito al Leicester

Casadei è un centrocampista sul quale si sarebbe mosso con decisione il Salisburgo, ma le voci sulla Fiorentina sono inevitabili per una ragione semplicissima: già l’estate scorsa, prima del suo passaggio (15 agosto 2023) in prestito al Leicester, Casadei era finito sul bloc notes del dg Barone e del ds Pradè. Perché la Fiorentina potrebbe non riprovarci oggi? Tra l’altro con il grosso del mercato di agosto che la vedrà muoversi sulla ricostruzione del centrocampo. Prestito con riscatto a 10 milioni, la formula. Lo scrive La Nazione.

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