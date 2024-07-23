Sabiri è tornato a Firenze. Il centrocampista posa sui social con la maglia della Fiorentina al Viola Park

Sabiri non è stato convocato per la tournée in Inghilterra ma ha fatto rientro al Viola Park per iniziare la preparazione

Abdelhamid Sabiri è ufficialmente tornato a Firenze. Il centrocampista marocchino ha postato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae con la maglia d'allenamento della Fiorentina, pronto ad iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Sabiri ha passato l'ultimo anno in prestito all'Al Fayha in Arabia dopo pochi mesi di lavoro con la Fiorentina che decise subito di non puntarci; per questo ancora il suo futuro rimane tutto da scrivere ma per adesso il giocatore è rientrato al Viola Park.

L'INTERVISTA DI MOISE KEAN DALLA TOURNEE INGLESE DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/kean-sono-qui-per-dimostrare-le-pressioni-sono-altre-palladino-vuole-tenere-sempre-vivo-il-gioco/261707/