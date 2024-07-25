Giraldi (ex Nottingham): "Casadei deve giocare e sbagliare tanto per crescere, va bene solo il prestito"

L'ex direttore sportivo del Nottingham Forrest si è espresso sul giovane prospetto di scuola Inter che è stato cercato

A Radio Bruno è intervenuto l'ex direttore sportivo del Nottingham Forrest Filippo Giraldi che ha parlato di temi legati al mondo viola: "Anche quando c'ero io avevamo cercato Milenkovic perché è ottimo per il calcio inglese, lo vedo perfetto e ha le caratteristiche giuste a livello fisico per spiccare. Purtroppo all'epoca non ci siamo riusciti, invece ora le cose sono cambiate ed è arrivato in Inghilterra. Pongracic lo conosco poco, può essere un buon acquisto per sostituire il serbo, però può essere anche un bel rischio".

Su Casadei: "Giocatore giovane con buoni colpi, deve maturare molto ancora ma è normale. Ha bisogno di giocare e di sbagliare tanto come tutti i ragazzi. Al mondiale under 20 fece benissimo e mostrò tante qualità di valore, me lo ricordo molto offensivo e decisivo in zona gol, per me però può giocare sia a centrocampo che in attacco. Casadei lo prenderei prima in prestito e poi metterei un obbligo con certe condizioni."

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