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Notizie Giraldi Fiorentina

"Paratici guardi in Premier: lì c’è la chiave per il salto di qualità che manca alla Fiorentina"

07 aprile 2026 22:40

Giraldi: "Il ruolo di Paratici va oltre il mercato, la sua presenza rassicura tutti. La Viola ha svoltato con lui"

25 febbraio 2026 15:13

Ex ds Nottingham Forest su Solomon: “Le sue caratteristiche mancavano alla Fiorentina”

02 gennaio 2026 18:37

Giraldi (ex Nottingham): "Casadei deve giocare e sbagliare tanto per crescere, va bene solo il prestito"

25 luglio 2024 13:42

"Franchi? Ristrutturiamolo o farà la fine del Flaminio. Abbiamo un progetto con copertura e spazi per servizi"

11 giugno 2020 13:42

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