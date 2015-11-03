Notizie Giraldi Fiorentina

"Paratici guardi in Premier: lì c’è la chiave per il salto di qualità che manca alla Fiorentina"
07 aprile 2026 22:40
Giraldi: "Il ruolo di Paratici va oltre il mercato, la sua presenza rassicura tutti. La Viola ha svoltato con lui"
25 febbraio 2026 15:13
Ex ds Nottingham Forest su Solomon: “Le sue caratteristiche mancavano alla Fiorentina”
02 gennaio 2026 18:37
Giraldi (ex Nottingham): "Casadei deve giocare e sbagliare tanto per crescere, va bene solo il prestito"
25 luglio 2024 13:42
"Franchi? Ristrutturiamolo o farà la fine del Flaminio. Abbiamo un progetto con copertura e spazi per servizi"
11 giugno 2020 13:42
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