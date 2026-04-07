“Paratici guardi in Premier: lì c’è la chiave per il salto di qualità che manca alla Fiorentina”

L’ex direttore sportivo di Watford e Nottingham Forest, Filippo Giraldi, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare la prossima sfida della Fiorentina in Conference League contro il Crystal Palace, soffermandosi anche su mercato e prospettive future.

Secondo Giraldi, la formazione inglese rappresenta un ostacolo di alto livello, anche per la qualità della guida tecnica: “E’ una squadra quella londinese che ha un allenatore (Glasner ndr) di alto livello che ha già annunciato il suo addio a fine stagione e che andrà in una squadra di primo piano. Anche il Bayern Monaco l’aveva scelto prima di virare su Kompany, dopo il no arrivato dal Palace”.

L’analisi si sposta poi sul valore dell’avversario e sull’ambiente di gioco: “E’ evidente che il Crystal Palace è l’avversario più significativo che la Fiorentina potesse trovare in questa competizione. Mi ha sorpreso il cammino in Conference non facile dei londinesi, forse per eccessiva sottovalutazione degli avversari. Selhurst Park? E’ un vecchio stadio, non è grande, dove c’è una tifoseria organizzata e che si fa sentire”.

Un passaggio anche sul rendimento di Solomon, arrivato nella finestra invernale: “Certi giocatori se si muovono a gennaio ed hanno determinate qualità, è perché o non trovano continuità dal punto di vista tecnico o fisico. Ha avuto un buon impatto e in alcune partite ha aiutato la Fiorentina. Contestualmente è stata una buona operazione“.

Infine, Giraldi lancia un messaggio chiaro in chiave mercato, rivolgendosi indirettamente a Paratici: “Mi auguro che venga intensificata la ricerca in Premier perché ci sono qualità tecniche e atletiche superiori rispetto a quelle che troviamo in Italia, magari arrivando ad intercettare quegli elementi che hanno voglia di rilancio. Mi auguro che Paratici possa percorrere questa strada”.