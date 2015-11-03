Labaro Viola

Notizie Calcio Mercato Fiorentina

CorSport: "Fiorentina, da Sohm a Nzola fino a Valentini: il punto sui diritti di riscatto"

23 aprile 2026 10:27

Bucchioni: “Milan pronto al nuovo numero 9. Kean è in fondo alla lista di Allegri. Occhio a Vlahovic “

20 aprile 2026 16:11

"Paratici guardi in Premier: lì c’è la chiave per il salto di qualità che manca alla Fiorentina"

07 aprile 2026 22:40

Sky Sport: “Rugani alla Fiorentina, prestito 500mila con riscatto di 2 milioni a salvezza raggiunta”

01 febbraio 2026 20:16

Ceccarini scrive: "La Fiorentina sta lavorando per il prestito di Rugani dalla Juventus"

30 gennaio 2026 23:24

Di Marzio: "Fabbian ipotesi concreta per la Fiorentina, Sohm possibile pedina di scambio"

16 gennaio 2026 23:46

Amoruso: "Mi sono informato su Harrison, non aspettatevi chissà quali grandi giocate"

16 gennaio 2026 23:38

Ferrara: "Fortini? L'ingenuità è stata lasciarlo con quel contratto, i talenti vanno tenuti"

15 gennaio 2026 23:25

Roma, doppio schiaffo tra mercato e campo: sfumano Raspadori e i quarti di Coppa Italia

13 gennaio 2026 23:06

Di Marzio: "La Samp pesca ancora in casa viola, attende Viti e tratta Kouamė"

11 gennaio 2026 22:47

Dall'Inghilterra: "Paratici andrà alla Fiorentina, ma a gennaio seguirà il mercato del Tottenham"

11 gennaio 2026 19:43

Ceccarini rivela: "La Roma è intenzionata ad offrire 10 milioni di euro per Fortini"

11 gennaio 2026 17:41

“La Fiorentina è ultima ma gioca in Europa, può convincere i giocatori ad accettare Firenze"

30 dicembre 2025 23:48

"Di Mandragora se ne può fare a meno, Comuzzo invece va blindato, ne nascono pochi"

07 agosto 2025 00:00

Di Marzio rivela: "Sebastiano Esposito vicino alla firma con il Cagliari, all'Inter 7 milioni"

10 luglio 2025 22:47

Repubblica: Vlahovic chiede alla Juve 10 milioni per andarsene. Fallimento Nico, è già sul mercato

08 luglio 2025 22:55

"In Argentina Beltran giocatore indiscutibile, Valentini uno dei centrali più forti. Fiorentina non venderli"

06 luglio 2025 22:44

TMW: Il Betis valuta Mandragora 4 milioni, la Fiorentina rifiuta e tiene viva l'ipotesi rinnovo

03 luglio 2025 22:32

Lo Monaco: "La Fiorentina ha dominato il mercato invernale, può battere chiunque"

09 febbraio 2025 23:07

Di Marzio: "Il Toro vuole Kouamé a titolo definitivo per sostituire Zapata, concorrenza di Cagliari ed Empoli"

13 gennaio 2025 23:52

Impallomeni: "Gudmundsson ideale per la Fiorentina, ma la richiesta del Genoa ora è troppo alta"

01 febbraio 2024 16:32

Impallomeni: "Belotti scelta giusta per lui e per la Fiorentina. Gudmundsson cambierebbe l'attacco viola"

31 gennaio 2024 15:50

NZOLA: l'agente è a Milano da stamattina, ma per il momento non sembrano esserci novità

31 gennaio 2024 14:40

Semioli: "La Fiorentina non concretizza ciò che produce. Var? Siamo nella direzione sbagliata"

29 gennaio 2024 20:42

Retroscena di Pradè su Piatek: "Io e Barone lo abbiamo incontrato prima delle vacanze di Natale"

08 gennaio 2022 16:15

Sarà un mercato ricco di innesti. Tutti i nomi possibili per la nuova Fiorentina di Gennaro Gattuso

30 maggio 2021 21:38

Quanto si sono rivalutati i giocatori della Fiorentina, e quanti invece hanno perso valore? KMPG ha la risposta

15 aprile 2021 11:02

I 60 milioni di Chiesa arriveranno nel 2022 ma la Fiorentina può già usarli. La spiegazione

14 aprile 2021 21:30

Pradè si muove per Messias per giugno. Operazione simile a Maleh. Sfumato Baselli

01 febbraio 2021 16:32

DOPO MALCUIT LA FIORENTINA CI PROVA PER BASELLI, SCHONE ALTERNATIVA. LE ULTIME

26 gennaio 2021 11:49

FACCIA A FACCIA CON COMMISSO, ACCELERATA SUL MERCATO DELLA FIORENTINA DOPO L'UMILIAZIONE NAPOLI

18 gennaio 2021 15:44

LE CESSIONI PORTANO ACQUISTI. CHIESA, PULGAR E VLAHOVIC PER TORREIRA, DE PAUL E UN BOMBER. LE ULTIME

28 settembre 2020 14:04

Repubblica, Milenkovic non è convinto del progetto Fiorentina. Il Milan lo aspetta ?

12 settembre 2020 16:13

Archivio

Esplora l'archivio di Calcio Mercato

Sett. 17 Sett. 15 Sett. 5 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 32 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 6 Sett. 3
Sett. 5
Sett. 1
Sett. 21 Sett. 15 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 3
Sett. 40 Sett. 37