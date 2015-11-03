Notizie Calcio Mercato Fiorentina

CorSport: "Fiorentina, da Sohm a Nzola fino a Valentini: il punto sui diritti di riscatto"
23 aprile 2026 10:27
Bucchioni: “Milan pronto al nuovo numero 9. Kean è in fondo alla lista di Allegri. Occhio a Vlahovic “
20 aprile 2026 16:11
"Paratici guardi in Premier: lì c’è la chiave per il salto di qualità che manca alla Fiorentina"
07 aprile 2026 22:40
Sky Sport: “Rugani alla Fiorentina, prestito 500mila con riscatto di 2 milioni a salvezza raggiunta”
01 febbraio 2026 20:16
Ceccarini scrive: "La Fiorentina sta lavorando per il prestito di Rugani dalla Juventus"
30 gennaio 2026 23:24
Di Marzio: "Fabbian ipotesi concreta per la Fiorentina, Sohm possibile pedina di scambio"
16 gennaio 2026 23:46
Amoruso: "Mi sono informato su Harrison, non aspettatevi chissà quali grandi giocate"
16 gennaio 2026 23:38
Ferrara: "Fortini? L'ingenuità è stata lasciarlo con quel contratto, i talenti vanno tenuti"
15 gennaio 2026 23:25
Roma, doppio schiaffo tra mercato e campo: sfumano Raspadori e i quarti di Coppa Italia
13 gennaio 2026 23:06
Di Marzio: "La Samp pesca ancora in casa viola, attende Viti e tratta Kouamė"
11 gennaio 2026 22:47
Dall'Inghilterra: "Paratici andrà alla Fiorentina, ma a gennaio seguirà il mercato del Tottenham"
11 gennaio 2026 19:43
Ceccarini rivela: "La Roma è intenzionata ad offrire 10 milioni di euro per Fortini"
11 gennaio 2026 17:41
“La Fiorentina è ultima ma gioca in Europa, può convincere i giocatori ad accettare Firenze"
30 dicembre 2025 23:48
"Di Mandragora se ne può fare a meno, Comuzzo invece va blindato, ne nascono pochi"
07 agosto 2025 00:00
Di Marzio rivela: "Sebastiano Esposito vicino alla firma con il Cagliari, all'Inter 7 milioni"
10 luglio 2025 22:47
Repubblica: Vlahovic chiede alla Juve 10 milioni per andarsene. Fallimento Nico, è già sul mercato
08 luglio 2025 22:55
"In Argentina Beltran giocatore indiscutibile, Valentini uno dei centrali più forti. Fiorentina non venderli"
06 luglio 2025 22:44
TMW: Il Betis valuta Mandragora 4 milioni, la Fiorentina rifiuta e tiene viva l'ipotesi rinnovo
03 luglio 2025 22:32
Lo Monaco: "La Fiorentina ha dominato il mercato invernale, può battere chiunque"
09 febbraio 2025 23:07
Di Marzio: "Il Toro vuole Kouamé a titolo definitivo per sostituire Zapata, concorrenza di Cagliari ed Empoli"
13 gennaio 2025 23:52
Impallomeni: "Gudmundsson ideale per la Fiorentina, ma la richiesta del Genoa ora è troppo alta"
01 febbraio 2024 16:32
Impallomeni: "Belotti scelta giusta per lui e per la Fiorentina. Gudmundsson cambierebbe l'attacco viola"
31 gennaio 2024 15:50
NZOLA: l'agente è a Milano da stamattina, ma per il momento non sembrano esserci novità
31 gennaio 2024 14:40
Semioli: "La Fiorentina non concretizza ciò che produce. Var? Siamo nella direzione sbagliata"
29 gennaio 2024 20:42
Retroscena di Pradè su Piatek: "Io e Barone lo abbiamo incontrato prima delle vacanze di Natale"
08 gennaio 2022 16:15
Sarà un mercato ricco di innesti. Tutti i nomi possibili per la nuova Fiorentina di Gennaro Gattuso
30 maggio 2021 21:38
Quanto si sono rivalutati i giocatori della Fiorentina, e quanti invece hanno perso valore? KMPG ha la risposta
15 aprile 2021 11:02
I 60 milioni di Chiesa arriveranno nel 2022 ma la Fiorentina può già usarli. La spiegazione
14 aprile 2021 21:30
Pradè si muove per Messias per giugno. Operazione simile a Maleh. Sfumato Baselli
01 febbraio 2021 16:32
DOPO MALCUIT LA FIORENTINA CI PROVA PER BASELLI, SCHONE ALTERNATIVA. LE ULTIME
26 gennaio 2021 11:49
FACCIA A FACCIA CON COMMISSO, ACCELERATA SUL MERCATO DELLA FIORENTINA DOPO L'UMILIAZIONE NAPOLI
18 gennaio 2021 15:44
LE CESSIONI PORTANO ACQUISTI. CHIESA, PULGAR E VLAHOVIC PER TORREIRA, DE PAUL E UN BOMBER. LE ULTIME
28 settembre 2020 14:04
Repubblica, Milenkovic non è convinto del progetto Fiorentina. Il Milan lo aspetta ?
12 settembre 2020 16:13
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