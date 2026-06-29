Gazzetta: "Mercato Fiorentina: Koleosho esterno dinamico e adattabile su entrambe le corsie"

A Firenze ritroverebbe anche i compagni dell'Italia Under 21 Ndour e Comuzzo

Paratici continua a lavorare per rinforzare le corsie esterne, un reparto destinato a cambiare volto tra rientri dai prestiti, possibili cessioni e infortuni. Tra i profili seguiti con maggiore interesse dalla dirigenza viola c'è Luca Koleosho, ritenuto l'identikit ideale per il 4-3-3 di Grosso, che cerca esterni dinamici, versatili e capaci di ricoprire entrambe le fasce.

Classe 2004, Koleosho può infatti essere impiegato sia a destra che a sinistra. A soli 21 anni rappresenta un investimento in prospettiva e, a Firenze, ritroverebbe anche i compagni dell'Italia Under 21 Ndour e Comuzzo. Per l'esterno sarebbe inoltre la prima occasione per mettersi alla prova in Serie A, campionato in cui non ha ancora esordito. La notizia è riportata da La Gazzetta dello Sport.