16 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:02

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ferrara: “Fortini? L’ingenuità è stata lasciarlo con quel contratto, i talenti vanno tenuti”

News

Ferrara: “Fortini? L’ingenuità è stata lasciarlo con quel contratto, i talenti vanno tenuti”

Redazione

15 Gennaio · 23:25

Aggiornamento: 15 Gennaio 2026 · 23:25

TAG:

calcio mercatoFiorentinaFortiniJuventusRoma

Condividi:

di

Ferrara mette in guardia il club: cedere un talento riconosciuto del vivaio rischia di essere un errore strategico e identitario

In merito alle voci di mercato che coinvolgono il laterale viola Niccolò Fortini, il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, esprimendo perplessità e preoccupazioni sulla gestione del giovane talento da parte della Fiorentina:
Un ragazzo giovane e di talento, che sicuramente deve fare ancora molta esperienza e capire certe dinamiche ma che ha grande talento. L’ingenuità è lasciare un contratto da meno di 100mila euro l’anno, l’errore è stato fatto”.

Ferrara ha poi allargato il discorso al valore simbolico e tecnico dei giocatori cresciuti nel vivaio viola, sottolineando quanto sia importante per il club riuscire a trattenere i propri giovani migliori:
Fin da quando sono ragazzino, a maggior ragione da quando è nato il Viola Park, ho sempre pensato che veder crescere in maglia viola un ragazzo del vivaio sia un motivo di grande orgoglio. Fortini è nato calcisticamente a Firenze ed è un ragazzo molto giovane. Vederlo andare via, come già successo con Kayode, mi dispiacerebbe molto. Spero solo che sappiano cosa fanno… A quell’età lì conosci la testa che hanno, la loro serietà e i loro margini di crescita. Quindi puoi capire una proiezione”.

Il giornalista ha infine evidenziato come la situazione contrattuale possa complicare ulteriormente il futuro del calciatore, ribadendo la necessità di tutelare i prodotti del settore giovanile:
Poi è chiaro che, con un anno e mezzo alla scadenza del contratto, se c’è già una squadra top su di lui rischia di essere tutto compromesso. In ogni caso, Fortini è ancora qui. Dobbiamo vedere che segnali ha ricevuto il procuratore e questi interessi, ci sono tanti fattori. Dico solo che sarebbe sempre bene tenere i giocatori cresciuti nella cantera, anche per un bel po’”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio