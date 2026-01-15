Ferrara: “Fortini? L’ingenuità è stata lasciarlo con quel contratto, i talenti vanno tenuti”

In merito alle voci di mercato che coinvolgono il laterale viola Niccolò Fortini, il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, esprimendo perplessità e preoccupazioni sulla gestione del giovane talento da parte della Fiorentina:

“Un ragazzo giovane e di talento, che sicuramente deve fare ancora molta esperienza e capire certe dinamiche ma che ha grande talento. L’ingenuità è lasciare un contratto da meno di 100mila euro l’anno, l’errore è stato fatto”.

Ferrara ha poi allargato il discorso al valore simbolico e tecnico dei giocatori cresciuti nel vivaio viola, sottolineando quanto sia importante per il club riuscire a trattenere i propri giovani migliori:

“Fin da quando sono ragazzino, a maggior ragione da quando è nato il Viola Park, ho sempre pensato che veder crescere in maglia viola un ragazzo del vivaio sia un motivo di grande orgoglio. Fortini è nato calcisticamente a Firenze ed è un ragazzo molto giovane. Vederlo andare via, come già successo con Kayode, mi dispiacerebbe molto. Spero solo che sappiano cosa fanno… A quell’età lì conosci la testa che hanno, la loro serietà e i loro margini di crescita. Quindi puoi capire una proiezione”.

Il giornalista ha infine evidenziato come la situazione contrattuale possa complicare ulteriormente il futuro del calciatore, ribadendo la necessità di tutelare i prodotti del settore giovanile:

“Poi è chiaro che, con un anno e mezzo alla scadenza del contratto, se c’è già una squadra top su di lui rischia di essere tutto compromesso. In ogni caso, Fortini è ancora qui. Dobbiamo vedere che segnali ha ricevuto il procuratore e questi interessi, ci sono tanti fattori. Dico solo che sarebbe sempre bene tenere i giocatori cresciuti nella cantera, anche per un bel po’”.