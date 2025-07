TMW: Il Betis valuta Mandragora 4 milioni, la Fiorentina rifiuta e tiene viva l’ipotesi rinnovo

Il Real Betis vuole Rolando Mandragora. La notizia era nell’aria da diversi giorni, ma, secondo quanto raccolto da TMW, solo oggi gli spagnoli hanno preso contatto con la Fiorentina attraverso degli intermediari. La trattativa per il momento non è decollata, complice un’offerta da “soli” 4 milioni di euro che Pradè e gli altri uomini mercato hanno già rifiutato, ma soprattutto perché il club viola non ha ancora incontrato l’entourage dell’ex Juventus. Stefano Pioli ha già fatto sapere di apprezzare le qualità del classe ‘97, che ha però un contratto in scadenza nel 2026, nel quale è presente un’opzione subordinata alle presenze da titolare per prolungarlo ulteriormente fino al 2027.

Difficile fare ipotesi adesso sul futuro del centrocampista, ma la priorità del 28enne è la permanenza in Toscana. Certo, qualora la società gigliata avesse idee diverse allora gli scenari cambierebbero. Il primo faccia a faccia ufficiale tra le parti per parlare dell’eventuale rinnovo ci sarà, con ogni probabilità, la prossima settimana e la situazione sarà più chiara e delineata.

Il giocatore, che si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza, è reduce da una delle migliori stagioni della propria carriera in cui ha collezionato un totale di 43 presenze fra campionato, Conference League e Coppa Italia in cui sono arrivati 9 gol.

Lo riporta tuttomercatoweb.com