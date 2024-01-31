NZOLA: l'agente è a Milano da stamattina, ma per il momento non sembrano esserci novità

L'agente di M'bala Nzola è stato visto stamattina a Milano, a trenta ore dalla fine del mercato non sappiamo le sorti dell'attaccante viola.

Ogni ora che passa aumentano le probabilità che M'Bala Nzola resti a Firenze anche dopo questo mercato di gennaio.

Quando mancano 30 ore al gong della sessione, l'attaccante della Fiorentina è sempre più vicino a restare viola nonostante l'ormai più che probabile arrivo di Belotti a Firenze. L'agente del calciatore era a Milano stamattina ma le offerte e gli interessi che sono arrivati fin da inizio gennaio non hanno scaldato le parti, in particolare il giocatore che ha sempre mostrato la sua volontà di non partire e vorrebbe restare a tutti i costi.

La Fiorentina, per ora, resta in attesa di capire se in queste ultime ore arriverà qualche offerta concreta ma per ora tutto tace sul fronte Nzola.

Lo riporta TuttoMercatoWeb

STASERA BELOTTI ATTESO A FIRENZE

https://www.labaroviola.com/pedulla-stasera-belotti-arriva-a-firenze-per-firmare-con-la-fiorentina/238185/