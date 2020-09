Milenkovic non è convinto del progetto Fiorentina. Il Milan lo aspetta ?

Il Milan continua ad insistere per Milenkovic, difensore e perno centrale della Fiorentina di Iachini che ha confermato più volte la volontà di lasciare la difesa così com’è.

Il giocatore serbo, stando a quanto riporta l’edizione de La Repubblica in edicola questa mattina, non sarebbe nell’ottica di rinnovare con il club di Firenze, in quanto non crederebbe molto nel progetto.

Con il contratto In scadenza il 30 giugno 2022 la Fiorentina e Commisso non vorrebbero perderlo a zero.

Il Milan resta alla finestra, in attesa di un segnale definitivo da parte de giocatore.

