Pradè si muove per Messias per giugno. Operazione simile a Maleh. Sfumato Baselli

Si sta pian piano affievolendo l’interesse della Fiorentina per Daniele Baselli. Il centrocampista granata che era stato sondato la settimana scorsa dall’entourage viola, avrebbe dovuto occupare la casella vuota lasciata da Alfred Duncan.

Secondo quanto raccolto, come raccontammo la settimana scorsa (leggi qui), la pista si sarebbe raffreddata ulteriormente per il mancato aggancio granata a Christian Kouamè, che per la Fiorentina al momento è incedibile.

Occhio quindi alla trattativa per Junior Messias. La Fiorentina sta intensificando i contatti con il Crotone per chiudere l’affare sulla falsa riga della trattiva per Maleh. Ovvero acquisto immediato e giocatore in prestito al Crotone stesso, fino a fine campionato.

Ultime ore di mercato, forse qualche sorpresa è nell’aria.

Francesco Pistola

