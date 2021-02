Il Parma ci ha provato per Callejon, no della Fiorentina, lo spagnolo è incedibile a gennaio

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Parma ha provato a fare il colpo Callejon dalla Fiorentina. L’esterno spagnolo classe 1987 è stato chiesto dalla società emiliana ma Pradè ha chiuso tutte le porte per questa operazione last minute anche se Callejon non sta trovando molto spazio, ma la Fiorentina non vuole privarsene.

