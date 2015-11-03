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Notizie Baselli Fiorentina

Pradè si muove per Messias per giugno. Operazione simile a Maleh. Sfumato Baselli

01 febbraio 2021 16:32

DOPO MALCUIT LA FIORENTINA CI PROVA PER BASELLI, SCHONE ALTERNATIVA. LE ULTIME

26 gennaio 2021 11:49

Baselli, il suo ginocchio finisce ko. Lesione parziale del crociato per l'obiettivo della Fiorentina. I dettagli

31 maggio 2020 19:11

Tuttosport, Il Milan molla la presa su Baselli del Torino: la Fiorentina potrebbe prenderlo

16 maggio 2020 12:23

Tuttosport, Fiorentina in pressing su Baselli del Torino: su di lui c'è anche il Milan

15 maggio 2020 11:25

Brovarone: "Se il campionato non dovesse riprendere serve una forma di sostegno al calcio"

28 aprile 2020 14:55

Tuttosport, se Baselli dovesse lasciare il Torino: su di lui tornerebbero in corsa Fiorentina e Milan

25 aprile 2020 10:46

Nazione, asse caldo Firenze-Torino: Baselli in viola e Badelj in granata?

30 gennaio 2020 10:16

La Nazione, Baselli è sempre un pallino di Pradè. Il Torino non lo lascia partire per meno di 12 milioni

14 luglio 2019 13:23

Stadio, Badelj vuole solo Firenze, e Pradè vuole riportarlo alla Fiorentina. Le alternative...

08 luglio 2019 12:23

Tuttosport, Baselli resta nel mirino dei viola per il nuovo centrocampo. La concorrenza però è molta

07 luglio 2019 13:42

I viola monitorano per il centrocampo Baselli, su di lui però c'è anche il Milan

25 giugno 2019 11:27

Eurogol di Baselli, pareggia il Torino alla mezz'ora del primo tempo

31 marzo 2019 16:35

"Simeone pessimo, ecco con chi deve arrabbiarsi. Pioli ci ha messo tre mesi per capire..."

17 dicembre 2018 12:47

Repubblica: Baselli è un obiettivo della Fiorentina per il dopo Badelj

05 giugno 2018 13:05

Baselli: "Prendiamo subito gol, ma per farlo ci serve un miracolo. È una sconfitta che fa male"

25 ottobre 2017 23:48

Il Torino respinge le avances della Fiorentina per Baselli, ma intanto il rinnovo non arriva

12 giugno 2017 19:56

Baselli del Torino in scadenza, Fiorentina fortemente interessata

09 giugno 2017 11:51

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