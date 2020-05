Brutte notizie in casa Torino. Nel corso della seduta di questa mattina il centrocampista Andrea Baselli ha subito un infortunio: la prima diagnosi ha evidenziato una lesione parziale del legamento crociato. Al momento non sono possibili esami in quanto il ginocchio è gonfio. Nei prossimi giorni lo staff medico del Torino valuterà gli estremi dell’operazione.

Gianlucadimarzio.com