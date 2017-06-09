Baselli del Torino in scadenza, Fiorentina fortemente interessata

Daniele Baselli ancora non rinnova con il Torino. Per lui è vivo un forte interesse della nuova Fiorentina di Stefano Pioli..

Urbano Cairo vuole mettere Daniele Baselli al centro del progetto granata. Pronto per lui un contratto che lo responsabilizzerebbe e lo blinderebbe al Toro. Il problema è che le parti ancora non si sono messe d'accordo e il contratto del giocatore, in scadenza nel 2019, ancora non è stato rinnovato. Oltre alla Lazio, la Fiorentina si starebbe fortemente interessando.

A riportarlo è TMW