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Tuttosport, Baselli resta nel mirino dei viola per il nuovo centrocampo. La concorrenza però è molta

Secondo Tuttosport per il centrocampo viola resta viva l'idea Daniele Baselli del Torino. Per il classe 1992 però è molta la concorrenza visto che piace anche alla Lazio ed al Milan.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2019 13:42
Tuttosport, Baselli resta nel mirino dei viola per il nuovo centrocampo. La concorrenza però è molta -
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Secondo Tuttosport per il centrocampo viola resta viva l'idea Daniele Baselli del Torino. Per il classe 1992 però è molta la concorrenza visto che piace anche alla Lazio ed al Milan.

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