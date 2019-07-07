Tuttosport, Baselli resta nel mirino dei viola per il nuovo centrocampo. La concorrenza però è molta
Secondo Tuttosport per il centrocampo viola resta viva l'idea Daniele Baselli del Torino. Per il classe 1992 però è molta la concorrenza visto che piace anche alla Lazio ed al Milan.
A cura di Redazione Labaroviola
07 luglio 2019 13:42
Secondo Tuttosport per il centrocampo viola resta viva l'idea Daniele Baselli del Torino. Per il classe 1992 però è molta la concorrenza visto che piace anche alla Lazio ed al Milan.