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Baselli: "Prendiamo subito gol, ma per farlo ci serve un miracolo. È una sconfitta che fa male"

Daniele Baselli ha parlato al termine della partita tra Fiorentina e Torino: "È una sconfitta che fa male. Abbiamo provato a fare la partita all’inizio, poi abbiamo preso gol nel nostro momento miglio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2017 23:48
Baselli: "Prendiamo subito gol, ma per farlo ci serve un miracolo. È una sconfitta che fa male" -
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Daniele Baselli ha parlato al termine della partita tra Fiorentina e Torino: "È una sconfitta che fa male. Abbiamo provato a fare la partita all’inizio, poi abbiamo preso gol nel nostro momento migliore. Abbiamo provato a reagire, ma non ci siamo riusciti".

Prosegue analizzando la gara: "Ai primi tiri prendiamo subito gol, noi per farlo dobbiamo fare un miracolo. Non abbiamo sofferto più di tanto, eravamo messi bene in campo, poi è normale che soffri se ti allunghi con i loro palleggiatori. Domenica dobbiamo subito riscattarci".

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