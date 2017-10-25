Baselli: "Prendiamo subito gol, ma per farlo ci serve un miracolo. È una sconfitta che fa male"

Daniele Baselli ha parlato al termine della partita tra Fiorentina e Torino: "È una sconfitta che fa male. Abbiamo provato a fare la partita all’inizio, poi abbiamo preso gol nel nostro momento miglio...

Daniele Baselli ha parlato al termine della partita tra Fiorentina e Torino: "È una sconfitta che fa male. Abbiamo provato a fare la partita all’inizio, poi abbiamo preso gol nel nostro momento migliore. Abbiamo provato a reagire, ma non ci siamo riusciti".

Prosegue analizzando la gara: "Ai primi tiri prendiamo subito gol, noi per farlo dobbiamo fare un miracolo. Non abbiamo sofferto più di tanto, eravamo messi bene in campo, poi è normale che soffri se ti allunghi con i loro palleggiatori. Domenica dobbiamo subito riscattarci".