DOPO MALCUIT LA FIORENTINA CI PROVA PER BASELLI, SCHONE ALTERNATIVA. LE ULTIME

La società viola, dopo aver definito l’arrivo di Malcuit in prestito con diritto di riscatto, adesso ci prova per Daniele Baselli, regista classe 92 del Torino. Negli ultimi giorni di mercato, verosimilmente entro venerdì o sabato, si proverà l’affondo per il centrocampista granata. Il centrocampista è reduce da un infortunio al legamento crociato rimediato a giugno del 2020, ed è rientrato solo venerdì scorso negli ultimi 20 minuti di partita contro il Benevento.

Qualora la pista si dovesse complicare per il mancato approdo in Granata di Christian Kouame, i dirigenti allora vireranno su uno svincolato, come Lasse Schone.

Francesco Pistola

LEGGI ANCHE: FATTA PER MALCUIT, ENTRO 48 ORE A FIRENZE. MEGLIO NON SPENDERE, A GIUGNO RIVOLUZIONE