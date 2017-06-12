Il Torino respinge le avances della Fiorentina per Baselli, ma intanto il rinnovo non arriva

Il contratto del centrocampista classe '92 scadrà nel 2019 e sia la Fiorentina che la Lazio si sono già fatte avanti

A cura di Redazione Labaroviola 12 giugno 2017 19:56

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