Il Torino respinge le avances della Fiorentina per Baselli, ma intanto il rinnovo non arriva
Il contratto del centrocampista classe '92 scadrà nel 2019 e sia la Fiorentina che la Lazio si sono già fatte avanti
A cura di Redazione Labaroviola
12 giugno 2017 19:56
Non solo Andrea Belotti, nelle fila del Torino sono tanti gli uomini mercato. Fra questi c'è sicuramente Daniele Baselli, centrocampista che negli ultimi giorni è finito nel mirino di Lazio e Fiorentina. I granata hanno respinto i primi assalti di viola e biancocelesti, ma il rinnovo che tarda ad arrivare (attuale scadenza 2019) non lascia tranquilli Cairo e Petrachi.