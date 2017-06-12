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Il Torino respinge le avances della Fiorentina per Baselli, ma intanto il rinnovo non arriva

Il contratto del centrocampista classe '92 scadrà nel 2019 e sia la Fiorentina che la Lazio si sono già fatte avanti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 giugno 2017 19:56
Il Torino respinge le avances della Fiorentina per Baselli, ma intanto il rinnovo non arriva -
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Non solo Andrea Belotti, nelle fila del Torino sono tanti gli uomini mercato. Fra questi c'è sicuramente Daniele Baselli, centrocampista che negli ultimi giorni è finito nel mirino di Lazio e Fiorentina. I granata hanno respinto i primi assalti di viola e biancocelesti, ma il rinnovo che tarda ad arrivare (attuale scadenza 2019) non lascia tranquilli Cairo e Petrachi.

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