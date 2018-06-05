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Repubblica: Baselli è un obiettivo della Fiorentina per il dopo Badelj

Dopo l’addio di Badelj, conteso tra Napoli e Milan, Baselli del Torino potrebbe diventare un’opzione negli ultimi giorni di mercato se le richieste granata non venissero accontentate da club con più r...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 giugno 2018 13:05
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Dopo l’addio di Badelj, conteso tra Napoli e Milan, Baselli del Torino potrebbe diventare un’opzione negli ultimi giorni di mercato se le richieste granata non venissero accontentate da club con più risorse della Fiorentina.

Fonte: La Repubblica

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