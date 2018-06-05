Repubblica: Baselli è un obiettivo della Fiorentina per il dopo Badelj
Dopo l’addio di Badelj, conteso tra Napoli e Milan, Baselli del Torino potrebbe diventare un’opzione negli ultimi giorni di mercato se le richieste granata non venissero accontentate da club con più r...
A cura di Redazione Labaroviola
05 giugno 2018 13:05
Dopo l’addio di Badelj, conteso tra Napoli e Milan, Baselli del Torino potrebbe diventare un’opzione negli ultimi giorni di mercato se le richieste granata non venissero accontentate da club con più risorse della Fiorentina.
Fonte: La Repubblica