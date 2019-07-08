Stadio, Badelj vuole solo Firenze, e Pradè vuole riportarlo alla Fiorentina. Le alternative...

La Fiorentina sta cercando il suo perno di centrocampo e secondo Stadio, la speranza è quella di riportare a casa Milan Badelj, che un anno fa ha lasciato Firenze a zero. Servirà tempo per capire se i...

La Fiorentina sta cercando il suo perno di centrocampo e secondo Stadio, la speranza è quella di riportare a casa Milan Badelj, che un anno fa ha lasciato Firenze a zero. Servirà tempo per capire se il cerchio potrà essere chiuso, perché da una parte la Lazio non ha intenzione di fare sconti e dall’altra i viola non vorrebbero “svenarsi” per un giocatore che nel 2014 proprio Pradè portò in riva all’Arno e perso a zero. La volontà del giocatore di tornare a vestirsi di viola, potrebbe giocare un ruolo chiave nella trattativa.

Non è solo lui, però, il candidato: c’è anche Lucas Biglia, 33 anni ed un contratto in scadenza (2020) con Milan: i rossoneri avrebbero voluto inserirlo all’interno dell’operazione Veretout, ma non c’è intenzione di accettare contropartite tecniche per ridimensionare la richiesta. A Montella piace molto l'argentino che ha già avuto, ma l'ingaggio di tre milioni rappresenta un ostacolo enorme. C’è stato intanto un primo contatto con l’agente. Inoltre, non è scemato l’interesse per Daniele Baselli, su cui la concorrenza è serrata