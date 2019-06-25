I viola monitorano per il centrocampo Baselli, su di lui però c'è anche il Milan
Secondo quanto riporta Tuttosport, la Fiorentina sta monitorando un nuovo nome per il centrocampo, è quello del classe '92 Daniele Baselli del Torino. Su di lui però c'è anche l'interesse del Milan di...
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2019 11:27
Secondo quanto riporta Tuttosport, la Fiorentina sta monitorando un nuovo nome per il centrocampo, è quello del classe '92 Daniele Baselli del Torino. Su di lui però c'è anche l'interesse del Milan di Giampaolo. Nei prossimi giorni i contatti per il centrocampista potrebbero intensificarsi.