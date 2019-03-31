Eurogol di Baselli, pareggia il Torino alla mezz'ora del primo tempo
Pareggia il Torino alla mezz'ora del primo tempo. Su un ribaltamento di fronte prende palla Iago Falque che serve Baselli al limite
A cura di Redazione Labaroviola
31 marzo 2019 16:35
Pareggia il Torino alla mezz'ora del primo tempo. Su un ribaltamento di fronte prende palla Iago Falque che serve Baselli al limite dell'area. Il centrocampista granata punta la porta e calcia violentemente sotto l'incrocio. Lafont non può fare nulla se non guardare la palla in rete.