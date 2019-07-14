La Nazione, Baselli è sempre un pallino di Pradè. Il Torino non lo lascia partire per meno di 12 milioni

Secondo quanto riporta La Nazione, Daniele Baselli del Torino è da sempre un pallino di Pradè. Il ds vorrebbe portarlo alla Fiorentina ora che è nel pieno della sua maturità calcistica. Il giovane pot...

Secondo quanto riporta La Nazione, Daniele Baselli del Torino è da sempre un pallino di Pradè. Il ds vorrebbe portarlo alla Fiorentina ora che è nel pieno della sua maturità calcistica. Il giovane potrebbe anche accettare di gettarsi in una nuova sfida. Il costo di partenza del cartellino è di 12 milioni.