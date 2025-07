Repubblica: Vlahovic chiede alla Juve 10 milioni per andarsene. Fallimento Nico, è già sul mercato

In casa Juventus tiene banco il caso Dusan Vlahovic, ma ora anche Nico Gonzalez rischia seriamente di salutare Torino. I due ex attaccanti della Fiorentina dovevano essere la coppia offensiva del futuro bianconero, invece per motivi diversi si sono dimostrati un doppio flop: rendimento sotto le aspettative, problemi contrattuali e un rapporto con il club ormai logoro.

Il caso più spinoso resta quello dell’attaccante serbo. Il rapporto con la dirigenza è ai minimi storici, siamo al punto di non ritorno, e nemmeno l’arrivo di Igor Tudor in panchina è riuscito a rimettere in carreggiata la situazione. Il problema principale resta l’ingaggio monstre: 12 milioni di euro netti a stagione, con un contratto in scadenza nel 2026.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Vlahovic non ha alcuna intenzione di rinunciare a un solo euro. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il direttore generale Cristiano Comolli e gli agenti del numero 9, che ribadiranno la loro posizione: per lasciare Torino, serviranno 10 milioni di euro, divisi equamente tra il giocatore e il suo entourage. Una sorta di buonuscita che la Juve non intende accettare, ma lo stallo appare inevitabile. Il rinnovo, al momento, è fuori discussione.

E non finisce qui. Anche Nico Gonzalez, arrivato tra grandi speranze, potrebbe fare le valigie dopo una stagione deludente. Non è ufficialmente sul mercato, ma la Juventus non farà nulla per trattenerlo in caso di offerta da 25 milioni di euro. La pazienza è finita con gli ex viola è finita.