Impallomeni: “Belotti scelta giusta per lui e per la Fiorentina. Gudmundsson cambierebbe l’attacco viola”

Ospite di TMW Radio, l’ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni è intervenuto sul mercato delle squadre di Serie A, parlando anche della Fiorentina sull’arrivo di Belotti e sulle voci di un possibile arrivo di Gudmundsson in maglia viola.

Su Belotti: “Ci sono stati dei cenni anche in estate, poi c’erano state delle perplessità sia del calciatore sia della Fiorentina. E’ partito bene ma con l’arrivo di Lukaku ha trovato molto meno spazio. Firenze professionalmente è la scelta giusta, che doveva fare forse prima. Ha scelto la Roma ma non è andata benissimo. Forse così la Fiorentina può trovare l’attaccante giusto per il suo gioco”.

Su Gudmundsson: “Lui alla Viola? Non ha chiesto esplicitamente la cessione perché sa che a Genova gli vogliono bene. Se arrivasse cambierebbe il volto dell’attacco della Fiorentina, sia da esterno che da seconda punta. Fa grande calcio e sa battere i calci piazzati. Credo dipenda anche da cosa succede con Bonaventura. Ha dei grandi colpi, è un giocatore tecnico che può fare al caso della Viola. Fossi nel Genoa coglierei l’attimo in caso arrivasse la Fiorentina e mi da 30 milioni a gennaio, io lo darei. A giugno sarebbe tutto più rischioso”.

PER GUDMUNDSSON SERVONO TRENTA MILIONI