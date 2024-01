Trattativa Fiorentina-Genoa per Gudmundsson, accordo col calciatore, servono 30 milioni per chiudere

Firenze è in fibrillazione come non accadeva da tempo, Albert Gudmundsson è il grande obiettivo di mercato della Fiorentina e tutto il popolo viola aspetta di conoscere novità su questo che sarebbe il grande colpo del mercato invernale. Come abbiamo raccontato ieri in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina con Alfredo Pedullà (QUI PER LEGGERE E VEDERE IL VIDEO) la società viola ha in mano il si del calciatore che ha accolto con grande soddisfazione l’idea di essere allenato da Vincenzo Italiano. La situazione con il Genoa è chiara, non c’è chiusura (altrimenti la trattativa non sarebbe mai iniziata) ma solo la richiesta alta, per liberare l’esterno classe 1997 chiedono 30 milioni di euro. Pradè e Barone stanno cercando di trovare una soluzione che possa accontentare il Grifone che resta fermo sulla sua posizione, se arriverà la proposta convincente, allora Gudmundsson potrà prendere l’autostrada per Firenze, altrimenti resterà dov’è. La palla è in mano alla Fiorentina, bisogna soddisfare la richiesta della società genoana che si è già cautelata prendendo Vitinha dal Marsiglia ed anche la cessione di Barak al Cagliari potrebbe essere legata a questa operazione in entrata. Sono ore calde e i contatti sono costanti.