Pedullà rivela: “Gudmundsson ha accettato la Fiorentina, il Genoa chiede 30 milioni per chiudere”

Nel suo consueto appuntamento sul canale Twitch di Passione Fiorentina, Alfredo Pedullà ha parlato della trattativa tra Genoa e Fiorentina per Albert Gudmundsson, queste le sue parole:

“Ha spiegato tutto Longari e ha avuto conferme. Il Genoa, fino a 10 giorni fa, non aveva messo in preventivo di dare via Gudmundsson perché non pensava di fare un altro attaccante. E mi riferisco a Vitinha. Gudmundsson è adattato nel 3-5-2, nasce esterno ed è adattato nel modulo di Gilardino. La Fiorentina stava lavorando, ma io non lo sapevo, sotto traccia dai primi di gennaio, è sempre stato il numero uno della lista ed è uscita allo scoperto con un’offerta da 20 milioni più bonus. Il Genoa lo valuta 25 milioni più bonus per arrivare a 30. La distanza non è molta, ma dall’inserimento della Fiorentina, il Genoa ha alzato l’asticella della base a 30. Forse perché c’è stato un inserimento di un club italiano, forse perché sperano di venderlo in estate in Premier. Adesso tutto passa dalla volontà del Genoa, Gudmundsson ha espresso il desiderio incondizionato di andare alla Fiorentina. Ma i matrimoni si fanno in tre. Il Genoa ha 28 punti, è una società ambiziosa, ha un fondo e non ha bisogno di cedere ma io ti chiedo:

Vitinha che fa a Genoa? Non penso sia andato a fare il turista, è costato 30 milioni. È una pista che dobbiamo seguire, l’abbiamo venduta come un sogno ma si tratta di capire le possibili evoluzioni. La Fiorentina potrebbe anche alzare l’offerta, ma dobbiamo capire se il Genoa si accontenta di una cifra o va a giocare a rialzo. Quindi riepilogo: Gudmundsson ha accettato la Fiorentina, ma tutto passa dal Genoa. Secondo me la Fiorentina alzerà l’offerta, vediamo se il Genoa alzerà ancora l’asticella. Se dovessero giocare a rialzo, la Fiorentina andrà da un’altra parte. Non abbiamo detto che Gudmundsson andrà alla Fiorentina, ma che è la prima scelta per distacco nata sotto traccia prima dell’ultimo dell’anno. Ripetiamo, la volontà di Gudmundsson passa dall’accordo tra Fiorentina e Genoa. È una situazione da seguire fino a che non arriverà un comunicato del Genoa in cui diranno, esplicitamente, che non lo venderanno”.

