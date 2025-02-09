Lo Monaco: "La Fiorentina ha dominato il mercato invernale, può battere chiunque"

L'ex DS del Catania, grande esperto di mercato valuta positivamente la sessione invernale condotta da Pradè. Palladino ha una rosa competitiva

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com, analizzando la recente sessione di calciomercato invernale e soffermandosi sulla prestazione della Fiorentina nella partita di giovedì. Ecco un estratto delle sue parole:

"La Fiorentina, travolgendo l'Inter, ha dimostrato chiaramente che non esistono risultati scontati e che chiunque può essere sconfitto, senza eccezioni. Attenzione, però: la Fiorentina non è di certo una squadra di secondo piano, anzi. Io dico che può battere chiunque. Con un organico già competitivo, sono riusciti a distinguersi nel mercato invernale, realizzando, insieme al Milan, le operazioni migliori."

Inter-Fiorentina probabili: Inzaghi recupera il fedelissimo Acerbi, per Palladino dubbio Gudmundsson

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