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Notizie Lo Monaco Fiorentina

Lo Monaco: "Viola senza identità. Troppa indifferenza verso la maglia, la squadra pensa solo ai soldi"

03 marzo 2026 16:19

Lo Monaco: "Paratici non deve sostituire Vanoli, ma aiutare la squadra a combattere fino alla fine"

11 febbraio 2026 16:52

Lo Monaco duro: “Comuzzo ha qualità difensive scarse. Rugani? Non cambia la difesa”

03 febbraio 2026 16:49

Lo Monaco: “Verrei alla Fiorentina anche a zero euro. Problema serio? I calciatori, manca responsabilità”

16 dicembre 2025 08:54

Lo Monaco: “Ci sono ancora 69 punti: i calciatori hanno il dovere di salvare la Fiorentina”

15 dicembre 2025 18:20

Lo Monaco: "Situazione gravissima. Servono compattezza e carattere, i giocatori tirino fuori tutto"

12 dicembre 2025 15:11

Lo Monaco: “La Fiorentina deve puntare sul gioco, non sulla ‘guerra’. Presto per parlare di ultima spiaggia”

05 dicembre 2025 16:28

Lo Monaco duro: “Dzeko rinunci allo stipendio, se vuole fare un bel gesto. Presi giocatori assuefatti alla sconfitta”

28 novembre 2025 17:02

Lo Monaco: "Alla Fiorentina manca un centrocampista fisico. Nicolussi Caviglia non è all'altezza"

21 novembre 2025 16:41

Lo Monaco: “Contro Ranieri è in atto un gioco al massacro, sembra sentirsi un fiorentino a tutti gli effetti”

12 novembre 2025 16:59

Lo Monaco: "Il problema della Fiorentina è Pioli. La squadra gioca in maniera innaturale"

30 ottobre 2025 16:15

Lo Monaco: "La Fiorentina è costruita male, Pioli non ha dato un gioco a dei giocatori discreti"

06 ottobre 2025 21:18

Colpo di sonno per Lo Monaco: incidente stradale nella zona di Palermo

10 agosto 2025 13:55

Lo Monaco: "Alla Fiorentina servirebbe un De Rossi ora, Kessiè non ha quelle caratteristiche

18 luglio 2025 18:39

Lo Monaco duro: "Kean cosa aspetta a decidere, Babbo Natale? Dodo vada via se non vuole restare"

12 luglio 2025 15:58

Lo Monaco: "Kean via? Dzeko non basta. Seba Esposito più forte di Pio e con migliore prospettiva"

26 giugno 2025 23:17

Lo Monaco: "Il vento non si può trattenere. Difficile tenere Kean. La Fiorentina è la più intrigante"

22 aprile 2025 23:48

Lo Monaco: "Beltran lo farei tornare al River, c'è di meglio. Il Napoli potrebbe prendere Kean"

26 marzo 2025 18:31

Lo Monaco: "Napoli? Partita difficile contro la Fiorentina, più di quella con l'Inter. Deve stare attento"

08 marzo 2025 16:58

Lo Monaco punge: "La Fiorentina non è squadra. Con Palladino non c'è gestione ottimale dei giocatori"

25 febbraio 2025 16:53

Lo Monaco: "La Fiorentina ha dominato il mercato invernale, può battere chiunque"

09 febbraio 2025 23:07

Lo Monaco: "Kean non può andare alle sfilate il giorno prima di una partita"

22 gennaio 2025 13:37

Lo Monaco: "Fiorentina e Atalanta si sono mosse meglio delle altre. Spero Bove possa tornare in campo"

03 dicembre 2024 16:47

Sentite Lo Monaco: "La coperta è corta. Palladino deve analizzare le partite, al resto ci pensa la società"

23 agosto 2024 14:01

Lo Monaco: "Valentini è un bel colpo ma eviterei di paragonarlo a Walter Samuel"

13 luglio 2024 23:27

Lo Monaco: "Lo scudetto dei conti vale tanto per una società, conta come quello del campo"

27 maggio 2024 13:30

Sentite Lo Monaco: "Italiano buon tecnico, Zaniolo ottime qualità ma non è adatto per obiettivi importanti"

09 aprile 2024 17:21

Lo Monaco: "Italiano diverso? No, è cambiato solo il commento e l'approccio di chi lo giudica"

17 ottobre 2023 17:20

Lo Monaco: "Italiano al Napoli? Non ha la personalità di Spalletti e la Fiorentina non lo lascia andare"

30 maggio 2023 22:29

Sentite Lo Monaco: "Caso Juve? Ennesimo colpo che diamo al nostro calcio. Tutti fanno plusvalenze"

06 febbraio 2023 17:33

Lo Monaco: "Mihajlovic mi pregò di lasciarlo andare alla Fiorentina, Firenze era il suo salto di qualità"

20 dicembre 2022 15:41

Lo Monaco: "Mourinho si arrabbiò ma lui è un asino per il lavoro sul campo, grande motivatore"

23 settembre 2022 11:51

Sentite Lo Monaco: "Io vicinissimo alla Fiorentina per ben due volte: Della Valle scelse il Corvino bis"

23 settembre 2022 00:00

Lo Monaco e Pistocchi ospiti a Passione Fiorentina questa sera in diretta dalle 21 su Twitch

22 settembre 2022 18:53

Lo Monaco sicuro: "Jovic gran talento. Se ritrova condizione e stimoli, sarà un bel vedere"

08 luglio 2022 22:30

Lo Monaco: "Che colpo Nicolas Gonzalez, è perfetto per il 4-3-3 di mister Italiano"

15 luglio 2021 13:46

Lo Monaco: "Mendes voleva imporre i giocatori a Commisso"

02 luglio 2021 16:17

Lo Monaco: "L'addio di Gattuso mi fa cadere le braccia. Serve una legge mondiale per fermare i procuratori"

21 giugno 2021 14:30

Lo Monaco: "Serve una società forte. Le critiche vanno accettate per dare competitività alla Fiorentina"

24 maggio 2021 21:21

Lo Monaco: "A Ribery non rinnoverei il contratto. Kokorin? Un buco nell'acqua. La Fiorentina..."

18 febbraio 2021 20:20

Lo Monaco: "La Fiorentina ha problemi di carattere, Lazzari non può saltare più alto di Biraghi"

07 gennaio 2021 18:19

Lo Monaco: "Fiorentina? Farei un tentativo per il Papu Gomez. Serve poi prendere un regista"

30 dicembre 2020 12:49

Lo Monaco: "Il Papu Gomez starebbe bene alla Fiorentina. In attacco..."

18 dicembre 2020 20:47

Lo Monaco: "Fiorentina? Avrei sostituito Chiesa con Pavon e non con Callejon"

06 ottobre 2020 19:51

Consigliere FIGC: "Juventus-Napoli sarà rinviata. Il provvedimento della ASL è legittimo"

04 ottobre 2020 11:13

Lo Monaco anticipa: "Si dovrebbe andare verso lo stop dei campionati fino al 5 aprile"

09 marzo 2020 18:19

Lo Monaco: "Mi voleva la Fiorentina poi hanno rinnovato con Corvino. Montella..."

03 marzo 2020 21:32

Lo Monaco: "Pulgar? In quel ruolo meglio Torreira o Paredes. Lo consigliai a Montella.."

27 dicembre 2019 17:37

Lo Monaco: "Simeone e Montella i migliori allenatori avuti. Il secondo superiore nel lavoro sul campo.."

06 novembre 2019 14:36

Lo Monaco: "Forse era auspicabile che il Catania facesse la fine della Fiorentina. Non l'abbiamo fatto"

24 ottobre 2019 14:56

Lo Monaco: "Corvino tra i pochi che non dipendono dagli agenti"

06 settembre 2016 15:35

Lo Monaco all'improvviso: "Io viola di corsa, Sousa vada se ha altre idee"

12 aprile 2016 13:54

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