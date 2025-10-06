Lo Monaco: “La Fiorentina è costruita male, Pioli non ha dato un gioco a dei giocatori discreti”

A Radio Bruno ha parlato Pietro Lo Monaco, ex direttore di Palermo e Catania, riguardo alla situazione in casa viola: “La Fiorentina non è completa e ha giocatori discreti, ma nessun fenomeno e, quindi, senza gioco non vanno lontano perché questa squadra non sa che fare ed ha tanti problemi ovunque così ogni gara diventa un massacro.”

Prosegue: “La Fiorentina ha tre punte per un posto, non ha senso. Non si può credere che Kean e Dzeko o Piccoli possano giocare insieme. Sono prime punte e vogliono avere l’area per loro, se crediamo altro ci si illude, ma di sicuro è stata un’idea di Pioli. Lo hanno inseguito e preso, ma non penso che sia stato Pradé a dirgli come giocare, voleva lui le due punte.”